صحفيون يستنشقون الموت.. كاميرا وقلم بمهمة انتحارية في غزة (صور)

شفق نيوز- غزة

في غزة، لم تعد مهنة الصحافة مجرد عمل، بل تحولت إلى مهمة انتحارية يخوضها أصحاب الكاميرات والأقلام في مواجهة حرب قاسية، حيث يمرون بأصعب التجارب ليصبح الصحفي شاهدًا وضحية محتملة في اللحظة نفسها، وأحيانًا كثيرة يخرج مصابًا بجراح تترك أثرًا لا يُمحى.

فعلى مدار أكثر من 680 يومًا، لم تهدأ نيران الحرب وأصوات القصف، ولم تتوقف عدسات الصحفيين الفلسطينيين في غزة عن توثيق الحقيقة، رغم أن ثمنها كان دماء أكثر من 238 صحفياً من زملائهم واعتقال 12 آخرين حتى اللحظة، وفق إحصاءات نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

صافيناز اللوح

الصحفية الفلسطينية صافيناز اللوح قالت في حديث لوكالة شفق نيوز: "تجربتي في تغطية أحداث الحرب صعبة وشاقة، خاصة أنني كنت مصابة قبل الحرب في مسيرات العودة. تعرضت لكسر في قدمي نتيجة استهداف في محيط مستشفى (شهداء الأقصى)، كما كسرت يدي مرتين في استهدافات داخل المستشفى وخارجها، وأعاني من حروق من الدرجة الثالثة في القدم".

وأكدت أنها رغم مقتل شقيقها أحمد، الذي كان يعمل معها وتم اغتياله في منطقة الدفاع المدني وسط القطاع، ستواصل رسالتها حتى النهاية.

رامي أبو طعيمة

من جانبه، قال رامي أبو طعيمة، مراسل قناة الجزيرة القطرية لوكالة شفق نيوز إن الصحفيين يعيشون تجربة مريرة: "التغطية والخروج لأماكن القصف أصبح يمثل لنا هاجسًا كبيرًا، نخشى على أرواحنا ونعيش قلقًا دائمًا من عمليات القصف والاستطلاع وملاحقة قوات الاحتلال، في إطار حرب تستهدف حجب الصورة والكلمة عن العالم".

وتحدث أبو طعيمة عن معاناة النزوح قائلًا: "نزحت عائلتي أكثر من 20 مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية. لدي ثمانية بنات وولد اسمه سند، لم أهنأ بتربيته، فقد كبر في الخيام والنزوح والمرض. أحيانًا لا نرى أبناءنا لثلاثة أو خمسة أشهر".

وأضاف أن "أوجاع الصحفيين أكبر لأن على عاتقنا رسالة وتغطية مفتوحة حتى آخر رمق، رغم أنني فقدت أكثر من 25 صحفيًا من أصدقائي المقربين”.

أسامة الكحلوت

الصحفي أسامة الكحلوت، مراسل قناة العربية السعودية في غزة، فأكد للوكالة أن الحرب الحالية تختلف عن كل ما سبقها: "هذه الحرب تختلف عن كل الحروب السابقة من حيث طول أمدها، وكثافة النيران، وعدوانية إسرائيل، واستخدام الأحزمة النارية، والمجاعة التي نعيشها، فقد فاقت كل التصورات والتخيلات".

وأشار إلى أن الصحفيين يواصلون عملهم رغم المخاطر وكثير من الزملاء يجلسون معنا اليوم داخل خيمة الصحفيين، وفي اليوم التالي نراهم محمولين على الأكتاف، لكن ذلك لن يثنينا عن أداء واجبنا”.

عاهد فروانة

وبدوره أوضح عاهد فروانة، أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لوكالة شفق نيوز، أن الصحفيين في غزة يتعرضون للاستهداف المباشر والمتواصل، مثل باقي أبناء الشعب الفلسطيني، ويتحملون فوق ذلك أعباء مهنية خطيرة".

وأضاف: "نعاني من الاعتقالات، والإصابات، وتدمير المؤسسات الإعلامية، وبيوتنا، وفقدان عدد كبير من أفراد أسرنا، إضافة إلى النزوح المستمر والجوع والعطش".

وتابع فروانة: "مطلوب منا العمل الميداني رغم الظروف القاسية، مع صعوبات التنقل، وانقطاع الإنترنت والكهرباء، ونقص المعدات أو تقادمها".

وكشف عن مقتل ستة من الصحفيين دفعة واحدة في أكبر مجزرة بحق الإعلاميين منذ بداية العدوان، معتبرًا أن ذلك "يكشف حجم الإجرام الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، ويفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين، وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن 1738 و2222".