صحة غزة: 211 قتيلاً منذ وقف إطلاق النار

غارات إسرائيلية سابقة على غزة (أ ف ب)

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الأربعاء، مقتل 211 شخصاً جراء خروقات القوات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري والذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت الوزارة أن إحصائية ما وصل مستشفيات قطاع غزة من قتلى وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس الثلاثاء وحتى اللحظة بلغ 104 قتلى منهم 46 طفلاً، 20 من النساء و253 إصابة منهم 78 طفلاً، 84 من النساء.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي القتلى 211، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 597، بينما بلغ إجمالي الانتشال 482.

ومنذ بداية الحرب على غزة، وصل عدد القتلى إلى 68,643، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 170,655.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن "قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه، مساء أمس الثلاثاء، المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فوراً في قطاع غزة، في ختام مشاورات أمنية.

وجاء التصعيد بحسب بيان مكتب نتنياهو، بعدما سلمت حركة "حماس" رفاتاً بشرياً لا يعود لأحد الرهائن الذين لم تتسلمهم بعد وعددهم 13، وهو ما اعتبرته إسرائيل انتهاكاً لوقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، تؤكد حماس مراراً أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وتبذل قصارى جهدها لتحديد مكان رفات الرهائن، لكن نقص المعدات اللازمة للتعرف على الجثث يعوقها عن ذلك.