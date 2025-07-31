صحة غزة: 159 وفاة بينهم 90 طفلاً بسبب المجاعة وسوء التغذية

شفق نيوز- غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 159 حالة وفاة، من بينهم 90 طفلاً، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب بيان للوزارة، فإن "عدد شهداء المجاعة ارتفع إلى 159 بينهم 90 طفلاً، بعد وفاة شخصين أحدهما طفل خلال الـ24 ساعة الماضية".

إلى ذلك، ذكر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن "انتشار التجويع وسوء التغذية والأمراض يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع في غزة".

وأضاف لازاريني: "انهار التنوع الغذائي إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الصراع، ولجأ ما يقرب من 9 من كل 10 أسر إلى آليات تكيف قاسية للغاية لسدّ رمقها".

وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي السياق، اكتظت مستشفيات مدينة غزة ومناطق وسط القطاع بجثامين الضحايا والمصابين بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين الذين حاولوا الحصول على مساعدات من مراكز توزيع أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية".