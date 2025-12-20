صحة غزة تعلن حصيلة القتلى والمصابين منذ بدء الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، وصول 13 قتيلا و20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

ووفقاً لإحصائيات الوزارة، فقد بلغ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 70,925 قتيلا و171,185 مصابا منذ بدء الحرب.

وبذلك يرتفع إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر 2025، إلى 401 قتيل و1,108 اصابات و 641 جثة تم انتشالها.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,925 قتيلا و171,185 إصابة.