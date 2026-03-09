صبيحة اليوم العاشر للحرب.. قصف يطال البحرين والإمارات وطهران وبيروت

شفق نيوز- متابعة

دخلت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، يوم الاثنين، يومها العاشر منذ اندلاعها في 28 فبراير/شباط 2026، وسط استمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وتأثيره على أمن الطاقة والملاحة الدولية.

وأفادت مصادر إخبارية، صباح اليوم، بأن قصفاً إيرانياً استهدف مصفاة شركة "بابكو" النفطية في البحرين، فيما اندلعت حرائق في موقع الشركة عقب الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية "تتعامل حالياً مع تهديد صاروخي"، في وقت أفادت مصادر بأن انفجارات هائلة وقعت داخل قاعدة الظفرة الجوية في الامارات، نتيجة هجوم ايراني.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "بدأ موجة جديدة من الهجمات في وسط إيران"، بالتزامن مع تنفيذ هجوم على بيروت، دون تقديم تفاصيل إضافية.