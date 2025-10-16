صافرات الإنذار تدوي في إيلات.. والجيش الإسرائيلي يوضح

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "تم تفعيل الإنذارات في إيلات إثر تسلل طائرة معادية، ويجري فحص التفاصيل،" ليعود ويعلن لاحقا أن "الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في إيلات ناتجة عن تشخيص خاطئ".

وكانت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، أعلنت مسؤوليتها عن شن عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة ورفضا للعمليات الإسرائيلية ضد القطاع.

وقد استهدف الحوثيون خلال هذه الحملة مواقع مدنية وحيوية داخل إسرائيل، بما في ذلك مدن مثل إيلات وعسقلان، مستخدمين طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.