‏شفق نيوز- صنعاء

أفادت وسائل إعلام مقربة من "الحوثيين"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار تدوي في اسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" أن صافرات الإنذار تم تفعيلها في عشرات المناطق عقب رصد الصاروخ.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي، أن "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد"، مؤكداً على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان أن "صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق والبلدات في منطقة القدس، والبحر الميت، والسهول اليهودية".

ولاحقاً قال المتحدث باسم الجيش إن "سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض الصاروخ"، مشيراً إلى أن "تفعيل الإنذارات جاء وفق السياسة المتبعة لضمان سلامة المدنيين".

وكان "الحوثيون" أعلنوا أمس الاثنين، استهداف ثلاثة مواقع في إسرائيل باستخدام طائرات مُسيّرة، بعد 24 ساعة من استهداف مواقع في إسرائيل بـ8 طائرات مسيرة.

وترد إسرائيل على تلك الهجمات بغارات على اليمن أعنفها كان في 28 آب/ أغسطس الماضي والتي استهدفت العاصمة صنعاء وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.