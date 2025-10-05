صافرات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل وإطلاق صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ لاعتراض طائرة مسيرة تسللت جنوب إسرائيل.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن "صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوبي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء إيلات عقب تسلل طائرة مسيرة".

كما لفتت إلى "تعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة إلى المنطقة".

بدورها أعلنت صحفية "يسرائيل هيوم" عن "اعتراض مسيرة في سماء مدينة إيلات".