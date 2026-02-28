صافرات الانذار تدوي في الإمارات والكويت وقطر والبحرين وإسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم السبت، باستهداف إيران لكل من البحرين والامارات والكويت وقطر.

وقد أطلقت صافرات الانذار في هذه الدول، بعد هجوم إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لوسائل الإعلام.

كما أشارت إعلام عبري، إلى تفعيل صافرات الإنذار في بعض مناطق إسرائيل، بالتزامن مع إطلاق موجة صواريخ من إيران.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.