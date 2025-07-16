صاروخ يستهدف إسرائيل والجيش يحدد مصدر الإطلاق

شفق نيوز– الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو إسرائيل، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل".

وأضاف أدرعي، أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تفعيل انذارات في عدة مناطق".

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة عبر ثلاث طائرات مسيّرة على هدفين في إسرائيل، الأول في منطقة النقب والثاني في ميناء أم الرشراش.

وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.