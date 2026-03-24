صاروخ إيراني يخُلف إصابات بشرية ودماراً في تل أبيب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة سبعة إسرائيليين بقصف صاروخي إيراني في مناطق متفرقة بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا ورؤوساً متفجرة سقطت في ستة مواقع في تل أبيب الكبرى، فيما أفاد الإسعاف بأن طواقمه توجهت إلى عدة مناطق بعد تلقي بلاغات عن سقوط الشظايا.

وأكدت أن الرؤوس المتفجرة سقطت في ستة مواقع وتسببت بسقوط واجهة أحد المباني في بني براك وسط إسرائيل ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل.