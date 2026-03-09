صاروخ إيراني "انشطاري" يوقع قتلى في تل أبيب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بمقتل شخصين "على الأقل" جراء سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الصاروخ الأخير الذي اطلقته ايران بعد ظهر اليوم، كان مجهزاً برؤوس عنقودية، حيث حمل 24 قنبلة صغيرة وزن الواحدة منها بين 2 و5 كغم، تناثرت على مساحة واسعة".

وأضافت أن "سقوط شظايا الصاروخ العنقودي ألحق أضراراً كبيرة في منطقة تل أبيب، مع تسجيل خسائر بشرية لم يعلن عنها بعد"، في حين قالت صحيفة "معاريف" أن سقوط الصاروخ اسفر عن مقتل شخصين.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "قنابل الصاروخ العنقودي الأخير انتشرت في 6 مواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى".

ويعد هذا الهجوم الثاني خلال دقائق والعاشر منذ ليلة أمس، حيث دأبت إيران مؤخراً على استهداف تل أبيب بصواريخ تحمل رؤوساً عنقودية.

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت قبل قليل، بإطلاق صواريخ بالتزامن من لبنان وإيران نحو إسرائيل، وسط توتر متصاعد في المنطقة. .