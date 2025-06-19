صاروخ ايراني جديد يثير قلق اسرائيل

شفق نيوز/ اكد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، ان إيران استخدمت صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، وهو ما يسبب ارتفاعا بالاضرار.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدرين أمنيين، ان "الصاروخ الإيراني الذي استهدف غوش دان مكوّن من صواريخ صغيرة عدة"، مؤكدين انه "عند انفجار الصاروخ الإيراني فإنه تفرّق إلى عدة مواقع".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عصر الخميس، بدء المرحلة الخامسة عشرة من عمليات "الوعد الصادق 3"، ضد إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "انطلقت موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

وأشار إلى أن "العملية باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم تستمر بأكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية ضد أهداف عسكرية، خصوصًا أنظمة الدفاع الجوي في حيفا وتل أبيب".