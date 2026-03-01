صاروخان يستهدفان قواعد بريطانية في قبرص

شفق نيوز- لندن

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، يوم الأحد، أن صاروخين استهدفا قواعد بريطانية في قبرص.

وقال هيلي في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الصاروخين تم إطلاقهما باتجاه قبرص حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية".

وأضاف، أن "بريطانيا ترفع جاهزيتها العسكرية وتدعو طهران للعودة إلى التفاوض".

وصعّد وزير الدفاع البريطاني لهجته ضد إيران مؤكداً تعزيز الدفاعات الإقليمية.

كما حذّر الوزير البريطاني في الوقت ذاته من "تصعيد عشوائي"، مشدّداً على "حماية مصالح بلاده".