إصابة 9 إسرائيليين بينهم ضابطان باشتباكات مع حزب الله ودوي انفجار في حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، باعتراض ثلاث طائرات مسيرة اخترقت الأجواء من جهة لبنان، وسقوط رابعة مخلفة انفجاراً قويا بعد عمليات ملاحقة استمرّت 40 دقيقة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث مسيّرات، في حين انفجرت الرابعة في منطقة مفتوحة قرب يوكنعام".

في المقابل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"سماع دوي انفجارات في منطقة يوقنعام قرب حيفا، عقب إخفاق محاولة اعتراض مسيرة تسللت من لبنان قبل نحو نصف ساعة".

فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن "السكان في منطقة الجليل وخليج حيفا وعكا توجهوا إلى الملاجئ 18 مرة منذ منتصف الليلة الماضية، نتيجة تكرار إطلاق صفارات الإنذار".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، "إصابة ضابطين وسبعة جنود في حادثين منفصلين خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.