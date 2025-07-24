إصابة 9 إسرائيليين بحادث دهس في كفار يونا

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، بإصابة 9 إسرائيليين بجروح متفاوتة، نتيجة عملية دهس في كفار يونا، فيما أكدت أن قوات الأمن تبحث عن منفذ العملية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده "نقل 9 مصابين من موقع الدهس في كفار يونا إلى المستشفى، 6 جروحهم متوسطة و3 طفيفة".

كما ذكر موقع "واينت" العبري، أن سائق السيارة صدم عددا من الأشخاص عند موقف حافلات عند مدخل كفار يونا على الطريق رقم 57، ولاذ بالفرار، وبدأت الشرطة على الفور عملية بحث عنه.

وأشار الموقع، إلى أن مروحية تابعة للشرطة في عمليات البحث، وقد أغلقت المعابر في المنطقة، بما فيها الطريق المؤدي إلى طولكرم.