إصابة 5 طائرات "تزود بالوقود" أميركية بهجوم إيراني على قاعدة في السعودية

شفق نيوز- الرياض

‎أفاد مسؤولون أميركيون، يوم السبت، بأن 5 طائرات للتزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي، تعرضت لأضرار نتيجة ضربة صاروخية إيرانية، استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بحسب وسائل إعلام أميركية.

‎ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم: "تعرضت 5 طائرات للتزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي لهجوم وأُصيبت بأضرار وهي على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية".

‎وبحسب الصحيفة، فقد "أُصيبت الطائرات خلال ضربة صاروخية إيرانية وقعت في الأيام الأخيرة"، فيما أوضح أحد المصادر أن "الطائرات تعرضت لأضرار لكنها لم تُدمّر بالكامل، وهي حاليا قيد الإصلاح، ولم يُسجَّل وقوع قتلى نتيجة هذه الضربات".

‎ولم تحدد الصحيفة، طراز الطائرات التي تعرضت للأضرار.

‎وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت أول أمس الخميس، فقدان طائرة للتزويد بالوقود من طراز "كي إس- 135"غربي العراق، نتيجة حادث مع طائرة أخرى، مؤكدة أن "الحادث لم يكن ناجمًا عن عمل إيراني أو عن نيران صديقة".

وكانت وسائل إعلامية أفادت بأن طائرتين للتزويد بالوقود اصطدمتا في الجو أثناء عملية تزويد مقاتلات بالوقود.

‎وفي اليوم التالي، أعلنت القيادة الأميركية أن أفراد طاقم الطائرة الستة، التي تحطمت لقوا مصرعهم.

وبحسب المعطيات الأخيرة، ارتفع إجمالي طائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأميركي، التي خرجت عن الخدمة والتي تلعب دورًا حاسمًا في عمليات تزويد الطائرات المشاركة في الضربات على إيران بالوقود، إلى ما لا يقل عن 7 طائرات.