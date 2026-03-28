إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين في أبوظبي جراء سقوط حطام صاروخي

شفق نيوز- أبو ظبي

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص واندلاع حريقين في أبوظبي نتيجة سقوط حطام ناتج عن اعتراض صاروخ باليستي.

وأوضحت السلطات في أبوظبي أنها "كانت تتعامل مع الحرائق في محيط منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، التابعة لمناطق المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ شباط الماضي شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش

وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.