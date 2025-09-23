إصابة 3 مقاتلين من "قسد" إثر هجوم للقوات الحكومية بريف حلب

شفق نيوز- دمشق

تجدّدت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وقال مصدر في "قسد" لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل تابعة للحكومة السورية شنت هجومين متزامنين عبر طائرتين مسيرتين استهدفتا نقطتين عسكريتين لقوات سوريا الديمقراطية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين، وسط مواجهات متقطعة في المنطقة".

وفي سياق متصل، أصيب أربعة أطفال جراء قصف مدفعي نفذته قوات وزارة الدفاع على قرية زبيدة بريف دير حافر وفق مصادر محلية.

وكان حييّ الشيخ مقصود، والأشرفية في مدينة حلب، شهدا ليلة أمس الاثنين، مواجهات عنيفة انتهت بوقوع قتلى وأسرى من قوات الحكومة السورية.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي "الآسايش" التابعة لـ"قسد"، أنها سلّمت جثامين ومصابين وأسرى من عناصر "الفصائل المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية المؤقتة"، بعد تنسيق مع الأجهزة الأمنية الحكومية.

وأوضحت "الآسايش"، أن تلك الفصائل شنت هجوماً مباشراً على نقاطها في حي الشيخ مقصود، ما أدى إلى اشتباكات خلّفت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المهاجمين.

وأكدت استمرارها في "أداء واجبها بحماية السكان والدفاع عن المنطقة ضمن إطار حق الدفاع المشروع، وضمان الأمن والاستقرار في الأحياء التي تسيطر عليها".