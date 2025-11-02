إصابة 3 جنود من الجيش السوري بانفجار شرقي دير الزور (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، مساء اليوم الأحد، بإصابة ثلاثة جنود بانفجار شرقي البلاد.

وقال المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة".

وأشارت المصادر إلى نقل المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولاحقاً أكدت مصادر لوكالة شفق نيوز، أن الانفجار وقع أثناء مرور دورية تابعة للفرقة العسكرية 86، في شارع الهجانة بمدينة البوكمال، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدورية بجروح طفيفة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً على المكان وبدأت بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذين.

وتشهد مدينة البوكمال بين الحين والآخر حوادث تفجير وعمليات استهداف لعناصر الجيش والقوات الرديفة، في ظل نشاطٍ متزايد لخلايا تنظيم "داعش" في البادية الممتدة بين دير الزور والحدود العراقية.