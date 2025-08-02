إصابة 10 أطفال بحادث بمدينة ألعاب في إيران

شفق نيوز– طهران

أفاد رئيس الطوارئ بجامعة العلوم الطبية في كرمان، يوم السبت، بأن حادثاً وقع في قطار ترفيهي داخل مدينة ملاهٍ في مدينة كرمان الإيرانية، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 10 أطفال.

وأضاف، أن المصابين الآخرين هما امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، ورجل يبلغ حوالي 30 عاماً.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن حالة المصابين مستقرة، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ كرمان، وأكد أن معظم المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأشادت مهاجراني بجهود فرق الإسعاف والعلاج، مشددة على أهمية الإشراف الدقيق وتعزيز إجراءات السلامة في المرافق الترفيهية، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.