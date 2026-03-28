إصابة عامل وإضرار برافعة إثر هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء صلالة العماني

استهدفت طائرات مسيرة، صباح اليوم السبت، ميناء صلالة العماني المطل على بحر العرب، مما ألحق أضرارا محدودة بإحدى الرافعات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإنه تم "تسجيل إصابة بعد استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وتعرض إحدى الرافعات لأضرار محدودة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر أمني أنه "تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين"، مشيراً إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة".

وأكدت سلطنة عمان على "إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها"، وفق الوكالة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ29 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.