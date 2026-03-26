إصابات وأضرار بهجوم صاروخي واسع لحزب الله على إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، إطلاق نحو 10 صواريخ نحو نهاريا بشمال إسرائيل، في حين أظهرت مشاهد متداولة سقوط صواريخ الحزب على المدينة.

من جانبها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، "سقوط صواريخ في 3 مواقع في نهاريا".

بموازاة ذلك، أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية، مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة العديد من الأشخاص في نهاريا بينهم حالات حرجة إثر تعرض المدينة لهجوم صاروخي من لبنان".

وتعليقاً على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الإنقاذ والإسعاف تعمل في موقع سقوط صاروخ في شمال إسرائيل".

على صعيد ذي صلة، أطلقت صفارات الإنذار بحانيتا وشاومي بالقطاع الغربي للحدود الإسرائيلية مع لبنان بعد رصد الصواريخ، كما جرى إطلاق صفارات الإنذار في القطاعين الشرقي والأوسط للحدود مع لبنان بعد تسلل طائرة مسيرة.

تأتي هذه الهجمات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الخميس، مقتل جندي من لواء غولاني خلال اشتباك في جنوب لبنان، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات إضافية ومحاولة لإسقاط مروحية قتالية في الأجواء اللبنانية من دون تسجيل أضرار.

وكان حزب الله، قد أعلن من جانبه استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة "دولفين" التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال المدينة، بعدد من الصواريخ النوعية.

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب تنفيذ 87 عملية عسكرية ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشاره، في أكبر عدد عمليات يعلنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما يعكس تصاعداً لافتاً في وتيرة المواجهة على الجبهة اللبنانية.