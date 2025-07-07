إصابات ومفقودين إثر هجوم بـ"مسيّرة" على سفينة قرب سواحل الحديدة اليمنية

شفق نيوز – صنعاء

أفاد مصدر أمني بحري، يوم الاثنين، بإصابة شخصين وفقدان اثنين آخرين بعد تعرض سفينة تحمل علم ليبيريا لهجوم بـ"مسيّرة" قرب سواحل الحديدة في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز ".

كما ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري، أن هناك تقارير عن وقوع حادث لسفينة على بعد 49 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من استهداف حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، سفينة "ماجيك سيز" اليونانية وإغراقها في البحر الأحمر.

هذا وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.