إصابات في صفوف الإسرائيليين جراء هجوم صاروخي على تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين جراء هجوم صاروخي استهدف مناطق في تل أبيب ومحيطها، وسط إطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، أن "صواريخ أطلقت من إيران سقطت في عدة مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى تسجيل إصابات وأضرار مادية، بينها أضرار في مبانٍ بمنطقة وسط إسرائيل ومدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب".

وأشارت إلى "تصاعد أعمدة الدخان في بعض المناطق نتيجة سقوط شظايا صواريخ"، فيما ذكرت وسائل إعلام آخرى، بأن "أحد المقذوفات كان يحمل رأساً عنقودياً، ما أسفر عن سقوط شظايا في عدة مواقع وإصابة مبانٍ بشكل مباشر".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.