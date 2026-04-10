الدفاع الكويتية: إصابات في الحرس الوطني جراء قصف إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عصر اليوم الجمعة، إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني جراء استهداف منشآت حيوية تابعة له بقصف إيراني.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، العقيد سعود عبد العزيز العطوان، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع عدد (7) طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".

وأضاف البيان: "وقد نتج عن العدوان الإيراني الآثم استهداف عددٍ من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عددٍ من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج حالياً، وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرارٍ مادية جسيمة".

وتابع، "كما تعاملت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية مع عدد (14) بلاغاً، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة".