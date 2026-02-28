إصابات باستهداف مطار الكويت بقصف إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلن الطيران المدني الكويتي، يوم السبت، باستهداف مطار الكويت الدولي بالقصف الإيراني.

وقالت سلطة الطيران الكويتية: طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعاملين وأضرار مادية محدودة".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.