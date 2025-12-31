شمال شرق سوريا.. 106 قتلى في 241 هجوماً لداعش عام 2025

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" بعملية إنزال جوي مشتركة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف الرقة، في وقت وثق المرصد مقتل 106 مدنيين وعسكريين جراء 241 هجوماً للتنظيم في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا خلال عام 2025.

وذكر المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوات التحالف الدولي بمشاركة من جهاز الأمن العام وقوات التدخل السريع في (قسد) نفذت عمليات نوعية للإنزال الجوي في ريف الرقة الشرقي، حيث أسفرت العملية عن اعتقال عنصرين من عناصر خلايا تنظيم داعش".

وسبق أن رصد المرصد السوري أمس الثلاثاء، عملية أمنية منسقة، شنتها قوات التحالف الدولي حيث استهدفت بصاروخين أطلقتهما من قاعدة "الشدادي" في ريف الحسكة، مواقع لتنظيم "داعش" في البادية السورية بريف دير الزور الغربي ضمن مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو اعتقالات في صفوف التنظيم للحظة.

وتأتي هذه العمليات في إطار العمليات المشتركة التي ينفذها التحالف الدولي لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في مناطق الإدارة الذاتية.

وفي بيان آخر للمرصد، أشار إلى أن التنظيم صعد هجماته منذ بداية عام 2025 رغم فقدان السيطرة الجغرافية منذ 2018، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الصعبة وضعف الأمن، ومنفذاً تفجيرات وكمائن وعمليات اغتيال، إضافة إلى تهديد المدنيين وفرض "الزكاة" لصالحه.

ووثق المرصد السوري حصيلة العمليات منذ مطلع عام 2025 حيث بلغت 241 عملية ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، جميعها هجمات مسلحة وتفجيرات واستهدافات.

وأوضح أن إجمالي القتلى 106 أشخاص، منهم 74 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و15 من التنظيم، 16 مدنياً، وعنصر متعاون مع "قسد".