"شل" تقيم أضرار الهجمات الإيرانية على منشآت الغاز في قطر

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت شركة "شل" للطاقة، يوم الخميس، أنها تجري تقييماً للأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت في قطر.

وذكرت الشركة، أن "التقييم يشمل مصنع اللؤلؤة للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، بعد تعرضه لصواريخ إيرانية.

وأضافت أنها "تعمل بالتنسيق مع قطر للطاقة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت ببقية منشآت مدينة رأس لفان الصناعية".

ويأتي ذلك في ظل تساؤلات حول قدرة قطر على الاستمرار في تصدير الغاز بعد الهجوم الإيراني الأخير.

وكانت وزارة الداخلية القطرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، السيطرة على جميع الحرائق في منطقة "رأس لفان" الصناعية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات رغم الأضرار التي لحقت بالمرافق.

وكانت شركة "قطر للطاقة" قد أعلنت في وقت سابق أن هجمات صاروخية استهدفت مرافق رئيسية للغاز الطبيعي المسال، متسببة بحرائق وأضرار جسيمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة تأكيدها تعرض منشآت الغاز المسال لهجمات فجر الخميس، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.