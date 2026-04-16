شفق نيوز تدخل أكبر القواعد الأميركية في سوريا بعد إخلائها (صور)

دخلت وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، قاعدة قسرك العسكرية التي تعد أكبر قواعد التحالف الدولي في شمال شرق سوريا، وذلك بعد إخلائها من قبل القوات الأميركية ودخول قوة عسكرية تابعة للجيش السوري فيها.

وقال مراسل الوكالة الذي دخل القاعدة عقب الانسحاب الأميركي منها، إن "قوة عسكرية من الفرقة 60 التابعة للجيش السوري دخلت قاعدة قسرك بعد انسحاب القوات الأميركية منها، فيما لا تزال القاعدة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تنتشر حواجزها في محيط القاعدة".

وأكد المراسل، وجود قوة من "قسد" داخل القاعدة إلى جانب القوات السورية التي تمركزت في القسم الغربي في القاعدة.

وأوضح أن "القوات الأميركية انسحبت عبر ثلاثة قوافل من القاعدة باتجاه الحدود العراقية عبر الطريق الدولي الواصل لمعبري اليعربية والوليد، حيث رصد آليات ثقيلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي محملة ضمن هذه القوافل التي تجاوز عدد آلياتها 200 آلية ومدرعة وشاحنة".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية إن "قوات الجيش تسلمت قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن القوات الأميركية قامت بحرق سيارات وأجهزة ومعدات تركتها خلفها في القاعدة قبل خروجها منها بشكل كامل.

وفي شباط/ فبراير الفائت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش السوري تسلمت قاعدة "الشدادي" العسكرية بريف الحسكة الجنوبي، وقاعدة خراب الجير (رميلان) بريف القامشلي الشرقي بالتنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت القاعدة بشكل كامل.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في الشهر نفسه، انسحاب القوات الأميركية من قاعدة التنف شرقي سوريا وتسليمها إلى وزارة الدفاع السورية ضمن عملية وصفت بأنها "منظمة" وبالاتفاق مع السلطات السورية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قررت في وقت سابق سحب جميع قواتها من سوريا، البالغ عددها نحو ألف جندي، خلال الشهرين المقبلين، عازية ذلك إلى انتفاء الحاجة من التواجد هناك.