شظايا مقذوفات تصيب سفينة ليبيرية قرب مضيق هرمز

شفق نيوز- برلين

أفادت شركة هاباج-لويد الألمانية للشحن، يوم الخميس، بأن شظايا مقذوفات أصابت سفينة حاويات بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها.

وقالت الشركة في بيان، إن "سفينة الحاويات سورس بليسنج، التي ترفع علم ليبيريا، تعرضت لشظايا مقذوفات دون أن تتلقى ضربة مباشرة، إلا أن الحادث تسبب في اندلاع النيران على متنها".

وأضافت أن "السفينة مؤجرة لفترة محددة لصالح مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن"، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل إصابات".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الأربعاء، أن مضيق هرمز يقع "تحت سيطرته"، وأن المعتدين الأميركيين وحلفائهم لا يحق لهم عبور هذا الممر المائي، مشيرا إلى أنه استهدف سفينتين هما "Express Room" و"Mayuree Naree".