شظايا صواريخ تخرج 7 خطوط كهرباء عن الخدمة في الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، يوم الثلاثاء، خروج سبعة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد إثر تعرضها لأضرار نتيجة سقوط شظايا، ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن خروج الخطوط السبعة عن الخدمة أدى إلى فصل جزئي عن بعض المناطق في الكويت، وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن "الفرق الفنية المختصة ستباشر أعمالها فور تأمين المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للبدء في تقييم الإضرار، تمهيدًا لإصلاح الخطوط المتضررة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وأن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة".

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدة صواريخ وطائرات مسيرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.