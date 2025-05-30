شروط جديدة لأمريكا على إيران لاستئناف المفاوضات النووية وتحذير من الرفض

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم شروط جديدة لإيران في مقدمتها وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، كشرط أساس لاستئناف المفاوضات النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "واشنطن تجهز لتقديم ورقة شروط لإيران تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم، وإذا لم تقبل إيران الشروط فلن يكون يوماً جيداً لها".

وبحسب المسؤولين فإن "واشنطن تأمل أن يعالج إطار العمل في الاتفاق مع طهران مخاوف إسرائيل، كما تأمل أن يقنع إطار العمل إسرائيل بتأجيل الهجوم الوشيك على إيران".

وقال مسؤول أمريكي آخر للصحيفة إن "لدى الإدارة الأمريكي بعض الخلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الحالي"، لكنه شدد على أن النهج الأمريكي تجاه إيران قد يتغير إذا لم ترغب في إبرام صفقة.

هذا ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع تأكيده أن إسرائيل خططت لهجوم على إيران هذا العام لكنها أرجأت ذلك بعد طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤولون غربيون وإسرائيليون للصحيفة إن العمل العسكري قد يؤخر برنامج إيران النووي لمدة عام على الأقل، لكن هناك شكوك كبيرة بشأن تأثير أي هجوم على برنامج إيران النووي.

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف صرح بوقت سابق أن بلاده "لن تسمح لإيران بأي نوع من تخصيب اليورانيوم ولو بنسبة 1%"، في إشارة إلى تشدد أمريكي غير مسبوق في هذا الملف.

ورغم استمرار جولات التفاوض بين الجانبين، لم يتم الإعلان رسميا عن تفاصيل ورقة الشروط الجديدة حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن المقترحات الأمريكية تركز على وقف التخصيب مقابل رفع تدريجي للعقوبات وتقديم ضمانات اقتصادية لإيران.

في المقابل، شددت إيران على أن التخصيب حق سيادي غير قابل للتفاوض، ونفى مسؤولون إيرانيون صحة التقارير التي تتحدث عن استعداد طهران لتعليق التخصيب، مؤكدين أن استمرار البرنامج النووي السلمي هو "مبدأ لا جدال فيه".

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي شهدت مؤخرا جولة رابعة في أوروبا، وسط تحذيرات أمريكية من أن الفشل في التوصل لاتفاق قد يؤدي إلى تصعيد عسكري في المنطقة.