شركة أمن إسرائيلية تكشف مفاوضات سرية مع لصوص متحف اللوفر

شفق نيوز- باريس

حاول اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في باريس خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بيع المجوهرات المسروقة عبر الشبكة المظلمة، حيث تواصلوا مع شركة الأمن الإسرائيلية CGI Group بعد 5 أيام من العملية.

وكشف رئيس الشركة زفيكا نافي لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "شخصا ادعى تمثيله للصوص اتصل بالشركة عبر موقعها الرسمي وعرض التفاوض لبيع القطع الفنية المسروقة، مشترطا الرد خلال 24 ساعة فقط".

وقامت الشركة بدورها بالتعاون مع شخص مجهول قريب من متحف اللوفر لتتبع المجوهرات المسروقة، حيث أكد نافي أنه "بعد مفاوضات وفحوصات مطولة، تأكدت الشركة من امتلاك الشخص المجهول لجزء من القطع المسروقة على الأقل، مما دفعها للموافقة على شروط اللصوص".

وسارعت الشركة بإبلاغ السلطات الفرنسية المختصة فورا، لكن التعقيدات البيروقراطية أحبطت محاولات استعادة القطع الفنية، وجاءت هذه التطورات بعد سرقة 9 قطع مجوهرات نادرة من متحف اللوفر في 19 تشرين الأول/أكتوبر، شملت تيجانا وأقراطا وقلادات ودبابيس تعود لملكات وإمبراطورات فرنسيات، بقيمة إجمالية تقدر بـ 88 مليون يورو.

وتمكنت السلطات الفرنسية من توقيف اثنين من المشتبه بهم في 26 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تم تحديد هويتهما عبر عينات الحمض النووي من مكان الجريمة، وقبض على الأول في مطار شارل ديغول أثناء محاولته السفر إلى الجزائر، بينما أوقف الثاني في ضاحية باريسية قبل سفره إلى مالي.

وشهدت التحقيقات تطورا جديدا في 30 تشرين الأول/أكتوبر بإعلان توقيف مشتبه به ثالث، بينما أفادت مصادر إعلامية بخمسة اعتقالات جديدة في نفس اليوم، مما وسع نطاق التحقيقات في قضية السرقة التي هزت أحد أشهر المتاحف العالمية.