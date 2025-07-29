شركات عراقية من بين 15 متقدّماً للاستثمار الصناعي في سوريا

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران" التابعة إلى وزارة الصناعة السورية، يوم الثلاثاء، عن تلقي عروض من أكثر من 15 شركة بينها عراقية للاستثمار بقطاع الإنشائيات في سوريا.

وقال مدير عام الشركة، محمود فضيلة، للوكالة السورية للأنباء "سانا"، إن وزارة الاقتصاد والصناعة والشركة وضعتا منذ بداية الشهر الجاري دفتر شروط لاستثمار مطاحن الإسمنت في معمل طرطوس، وتوضيحاً لشروط الاستثمار الفنية والقانونية والمالية، عُقدت جلسة تعريفية في مقر شركة إسمنت عدرا بريف دمشق اليوم، مع مديري وممثلي 15 شركة من سوريا والعراق والسعودية والأردن ولبنان وتركيا وألمانيا، المهتمة بالاستثمار في صناعة الإسمنت ومواد البناء في سوريا.

وأوضح فضيلة أن هذه الشركات مهتمة ليس بالاستثمار في مطاحن معمل إسمنت طرطوس فقط، بل بكل المعامل التابعة للشركة والتي ستطرح لاستثمار مطاحنها تباعاً، وخاصة بعد إيقاف إنتاج الكلنكر (المادة الأولية للإسمنت قبل الطحن)، نظراً لتكلفة إنتاجها العالية محلياً خلال هذه المرحلة، والتوجه لاستيراد هذه المادة من الخارج، وطحنها في معامل الشركة، ما يخفف من تكاليف إنتاج الإسمنت.

وشدد فضيلة، بحسب ما نقلته الوكالة السورية، على ضرورة الاستثمار الأمثل لكل الكوادر والخبرات الفنية الكفوءة، والأيدي العاملة لدى معمل إسمنت طرطوس والمعامل التي ستطرح للاستثمار تباعاً، وإنتاج الإسمنت بجودة عالية، وضمن المواصفات القياسية السورية، إلى جانب الاستفادة من المواقع التي لا توجد فيها مواد خام كافية، عبر طرحها للاستثمار بالشكل الأمثل.