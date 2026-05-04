شركات عالمية: تهديدات مضيق هرمز تدفع لتوطين الصناعة في أميركا

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

كشف مسؤولون تنفيذيون في كبريات الشركات الصناعية العالمية، يوم الاثنين، أن تزايد المخاطر الجيوسياسية في الممرات المائية الدولية، وعلى رأسها مضيق هرمز، أصبح محركاً أساسياً لقرار نقل عمليات التصنيع إلى الداخل الأميركي، مؤكدين أن "الأمن اللوجستي" بات يتقدم على "رخص العمالة" في قائمة أولويات الاستثمار العالمي.

وفي تصريح لافت خلال قمة "سيليكت يو اس ايه"، أكد ممثل شركة "أركونيك" العالمية للألمنيوم، أن الشركة تعتمد الآن على نظام مراقبة لحظي (Live Monitoring) لحركة السفن حول العالم، مشيراً إلى أن أي اضطراب في نقاط الاختناق المائية مثل مضيق هرمز يترتب عليه آثار كارثية فورية.

وأوضح المسؤول أن مخاطر الملاحة في هذه المناطق لا ترفع أسعار النفط والغاز فحسب، بل تهدد بإغلاق إنتاج ما يصل إلى 5 ملايين طن من الألمنيوم عالمياً، مما أدى بالفعل إلى قفزات حادة في الأسعار ودفع الشركات للبحث عن ملاذات إنتاجية أكثر استقراراً.

وفي صباح اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، انطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة إن "العملية تدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري".

في المقابل، حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" في إيران، اللواء علي عبد اللهي، من عبور السفن دون تنسيق، قائلاً إن "أي مرور آمن في مضيق هرمز يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة".