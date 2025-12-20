شراكات عربية ودولية لإعادة الإعمار في سوريا (صور)

شفق نيوز- دمشق

شهدت الدورة 23 من المعرض الدولي للبناء والبنى التحتية والبلديات وأنظمة الأمن والسلامة "بيلدكس" مشاركة عربية وأجنبية واسعة، عكست الاهتمام المتزايد بالسوق السورية وما توفره من فرص استثمارية واعدة.

وقال محمد بدوي، مسؤول العلاقات في وزارة الأشغال العامة والإسكان لوكالة شفق نيوز، إن "حجم المشاركة في المعرض هذا العام كان لافتاً من حيث العدد والتنوّع، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية من دول عربية وأجنبية، أبرزها السعودية والأردن ومصر، إلى جانب الصين وإيطاليا وألمانيا".

وأضاف أن "هذه المشاركة الواسعة تسهم في فتح المجال أمام التعاون وبناء شراكات حقيقية بين الشركات المحلية والدولية، بما يدعم تنفيذ مشاريع وخدمات مشتركة تعزز عملية البناء والتطوير الحضاري، وتتيح في الوقت ذاته الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في مجالات العمران والاستدامة".

ولفت بدوي، إلى أن العديد من الشركات الدولية تسعى للدخول إلى السوق السورية، إلا أن العقوبات والحظر ما زالت تشكّل العائق الأكبر أمام ذلك، مؤكداً أن إزالة هذه العقبات ستفتح المجال أمام استثمارات أوسع وأكثر فاعلية.

ووفقاً لبدوي، فإن التواجد العربي كان الأبرز في هذه الدورة من المعرض، معتبراً أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التطور في قطاعي البناء والطاقة، وتبادل الخبرات وتطويرها.