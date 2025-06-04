"شبكة انتحارية".. اعتقال 13 داعشياً في طهران

شفق نيوز/ أفادت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إيران، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أعضاء شبكة تابعة لتنظيم داعش في العاصمة طهران.

وذكر المتحدث باسم القيادة، العميد سعيد منتظر المهدي: "لقد تم، خلال الأيام الماضية وبواسطة عمليات واسعة ومعقدة، قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في طهران ومحافظات أصفهان (وسط) وقم (جنوبي العاصمة) والبرز (غربي العاصمة)، كشف وتفكيك شبكة انتحارية وإرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الأخيرة".

وأضاف العميد منتظر المهدي: "تم من خلال هذه العمليات القبض على جميع أعضاء الشبكة الإرهابية، بما يشمل 13 عنصرا بمن فيهم متزعم الشبكة، وفرق التوجيه والإسناد والانتحاريين، مضافا إلى الأجهزة والمعدات مثل الأحزمة الناسفة التي كانت في حوزتهم".

وأكد المهدي أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك هذه الشبكة الإرهابية"، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا".