شارك بهجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تقتل القيادي "أبو شريعة"

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، قتل "قائد كتائب المجاهدين أسعد أبو شريعة" خلال عملية خاصة مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في شمال قطاع غزة.

وذكرت تقارير أن أبو شريعة تولى قيادة "كتائب المجاهدين" الصغيرة نسبيا في السنوات القليلة الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أبو شريعة دخل مستوطنة نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكان أحد القادة في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن أبو شريعة كان مسؤولا أيضاً عن تجنيد مسلحين في الضفة الغربية المحتلة والداخل الإسرائيلي لتنفيذ هجمات.

وخلال حرب غزة الحالية، لعبت "كتائب المجاهدين" دورا في تنسيق الهجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع.