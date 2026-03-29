"سُجّلت خسائر مادية وبشرية".. مسيّرات وصواريخ تستهدف قطر والكويت

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، يوم الأحد، تعرض البلاد لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي لها جميعاً دون تسجيل إصابات.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي، رصد 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الكويتي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى "إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف أحد المعسكرات، ما أسفر أيضاً عن أضرار مادية".

كما لفت الجيش الكويتي، إلى تعرض مستودعات تابعة لإحدى الشركات اللوجستية الخاصة لهجوم، تسبب بخسائر مادية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.