"سي.أن.أن": إسرائيل وسوريا أجريا محادثات مباشرة في أذربيجان

شفق نيوز/ أفاد مصدر إسرائيلي، يوم الجمعة، بأن إسرائيل والنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، أجريا مؤخرا محادثات مباشرة، وذلك في وقت توسع به إسرائيل وجودها العسكري داخل سوريا، بحسب ما نقلته شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ"سي ان ان"، جرت المحادثات في أذربيجان، وشارك فيها رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوق، والتقى ممثلين عن الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك.

وكان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف هجماتها على الأراضي السورية، حتى "لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الطرفان السيطرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق بشأن عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، كما لم يكشف المصدر تفاصيل جدول أعمال اللقاء أو الجهة التي تولت الوساطة، بينما كانت القناة 12 الإسرائيلية أول من تحدث عن اللقاء.

وهذا الأسبوع، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرع في السعودية.

وتعهد ترامب خلال اللقاء برفع العقوبات الشديدة المفروضة على نظام بشار الأسد، الذي أطيح في هجوم قاده الشرع، وهرب من البلاد إلى موسكو في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين من سوريا، والمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش".