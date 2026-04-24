"سي أن أن": ترمب يرسل ويتكوف وكوشنر للقاء عراقجي في باكستان

شفق نيوز- واشنطن

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هذا الأسبوع.

وذكرت الشبكة نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن نائب الرئيس جيه دي فانس لا يخطط حالياً للحضور، نظراً لأن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لن يشارك هو الآخر.

وينظر مسؤولو البيت الأبيض إلى قاليباف داخلياً على أنه رئيس الوفد الإيراني ونظير فانس.

ومع ذلك، قال المسؤولان إن نائب الرئيس الأميركي سيكون مستعداً للسفر إلى إسلام آباد إذا أحرزت المحادثات تقدماً، وسيكون أفراد طاقمه في باكستان لحضور المفاوضات.

هذا ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة، جولة إقليمية يزور خلالها باكستان وسلطنة عمان وروسيا، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، قد أفادت الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، مع ترجيح بالإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

وأعلن ترمب، الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.