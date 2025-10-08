"سي أن أن": اتفاق غزة قد يتم خلال 48 ساعة

شفق نيوز- واشنطن

نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات الجارية بين وفدي حماس وإسرائيل في مصر، توقعها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونقلت الشبكة عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن الاتفاق "قريب جداً"، لكن بينما أفاد أحدهما بإمكانية صدور إعلان خلال الـ24 ساعة المقبلة، قال مصدر ثالث إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومن المرجح أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول أميركي تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية في شرم الشيخ المصرية، قائلاً إن الاتفاق قد يتم التوصل إليه خلال "أيام".

وفي إشارة أخرى إلى أن المحادثات تسير في اتجاه إيجابي، قال مسؤول إسرائيلي إن الحكومة بدأت بالفعل العمل على مسودة أولية لقرار وقف إطلاق النار الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه إذا تم التوصل إلى أي اتفاق.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن أي قرار بالإفراج عن سجناء فلسطينيين في إطار صفقة رهائن يجب أن يحصل أولاً على موافقة الحكومة.

إذا صوّت مجلس الوزراء لصالح الاتفاق، فسيكون هناك مهلة قصيرة لتقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للطعن في عمليات الإفراج. ولن تتمكن الحكومة من المضي قدماً في عمليات الإفراج إلا بعد تجاوز هذه العقبة.