سي بي إس: التواصل بين واشنطن وطهران مستمر وإسلام آباد تنتظر رد الطرفين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت قناة "سي بي إس"، يوم الاثنين، باستمرار التواصل بين واشنطن وطهران، فيما أكدت أن إسلام آباد تنتظر رد الطرفين.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم، إن هناك تقدم نحو محاولة التوصل لاتفاق.

بدورها نقلت القناة أيضاً عن مسؤول حكومي باكستاني قوله، :"نحن على تواصل نشط مع واشنطن وطهران لحثهما على استئناف الحوار بأقرب وقت ممكن".

وأضاف المسؤول الحكومي الباكستاني، أن بلاده كثفت جهودها الدبلوماسية لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات.

وكشف موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تفاصيل المفاوضات في باكستان، حيث بين أن الوفد الإيراني المفاوض، اقترح مراقبة تخصيب اليورانيوم بدلا من وقفه بالكامل.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة اقترحت أن تقبل إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاماً خلال المفاوضات التي جرت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما طلبت الولايات المتحدة من إيران إزالة جميع اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. وبحسب المصدرين، قال الإيرانيون إنهم سيوافقون بدلاً من ذلك على "عملية مراقبة لخفض نسبة التخصيب".