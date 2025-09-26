سينتكوم تطلق "خلية تنسيق" لإعادة الأجانب بسوريا لبلدانهم وإشادة بدور العراق

شفق نيوز- فلوريدا

دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، يوم الجمعة، دول العالم إلى إعادة مواطنيها إلى أوطانهم، من المخيمات وأماكن الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

وجاء في بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، إن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، ألقى كلمة في مؤتمر رفيع المستوى حول "إعادة الأفراد من مخيم الهول والمخيمات والمراكز المحيطة"، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وشجع كوبر، بحسب البيان، على تسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم، وأعلن عن خطط لإنشاء آلية تنسيق مشتركة جديدة.

وقال كوبر مخاطباً الحاضرين: "في وقت سابق من هذا الشهر، زرت مخيم الهول بنفسي وشاهدت الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة. هناك تقدّم بالتأكيد، وأتطلع إلى مضاعفة هذه الجهود معكم جميعاً".

وأعلن كوبر أن القيادة المركزية بصدد إنشاء "خلية إعادة مشتركة خاصة في شمال شرق سوريا لتنسيق عودة النازحين أو المحتجزين إلى أوطانهم. كما أشاد بالحكومة العراقية التي أعادت 80% من رعاياها الموجودين في مخيم الهول"، معتبراً أنها تقود جهود الإعادة.

وأضاف كوبر، أن "إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه، واليوم أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في سوريا لإعادة مواطنيها".

وكان الأدميرال براد كوبر، قد سافر إلى سوريا في أوائل شهر أيلول/سبتمبر الجاري وزار مخيم الهول للنازحين.

كما التقى كوبر، بالرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق خلال زيارة أخرى شكّلت المرة الأولى التي يزور فيها قائد القيادة المركزية العاصمة السورية، وشكر خلالها الرئيس الشرع على دعمه في محاربة داعش في سوريا، واتفق الجانبان على عقد لقاءات مستقبلية.

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة، حث كوبر الدول على مضاعفة جهودها لحماية الفئات الضعيفة ومنع داعش من استغلال الفرصة للعودة مجدداً.

وأضاف كوبر: "ستواصل الولايات المتحدة دعم التحالف وجميع الدول الملتزمة بإعادة مواطنيها. معاً، نستطيع أن نضمن أن عملية دحر الإرهاب ستستمر كأرث دائم للسلام والاستقرار".

وفي عام 2019 حين بلغت ذروتها، ضمّت مخيمات النازحين في الهول وروج نحو 70 ألف شخص، أما اليوم فقد انخفض العدد إلى أقل من 30 ألفاً. وتُعتبر الإعادة إلى الوطن وسيلة لتقليل فرص تأثير الجماعات المتطرفة، خصوصاً على النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر.