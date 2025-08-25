سيناتور أميركي من مؤتمر ديني في دمشق: جهود الكنيسة السورية ألهمتني

شفق نيوز- دمشق

علق السيناتور الأميركي جو ويلسون، مساء اليوم الاثنين، على مشاركته في مؤتمر ديني أقيم بالعاصمة السورية دمشق، على الجهود التي يبذلها قادة الكنيسة السورية بأنها "ملهمة".

وذكر ويسلون في تغريدة على منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز إنه يتواجد حالياً في العاصمة السورية دمشق، للمشاركة في مؤتمر "تاريخي" بين الأديان يُعقد في دير القديس مار أفرام السرياني الأرثوذكسي في صيدنايا.

وقال "يشرفني الانضمام إلى سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، السيناتور جين شاهين، للقاء قادة الكنيسة السورية في مؤتمر يضم رجال دين من جميع الأديان والطوائف".

وأضاف "أُلهمتني جهود قادة الكنيسة السورية لتعزيز حرية الدين في مرحلة ما بعد الأسد".

وختم تصريحه ببالقول "لنجعل سوريا عظيمة من جديد".

وتُعد هذه الزيارة لافتة في توقيتها ومضمونها، وسط استمرار تعقيدات الملف السوري على الصعيدين السياسي والديني.