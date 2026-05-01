سيناتور أميركي: خيار ضربة عسكرية وشيكة على إيران "وارد بقوة"

شفق نيوز- واشنطن

أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بلومنتال، يوم الجمعة، أن شن ضربة عسكرية وشيكة على إيران وارد بقوة، استناداً إلى ما استنتجه من بعض الإحاطات الإعلامية.

وقال بلومنتال، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن "الضربة العسكرية واردة بقوة كخطوة محتملة"، مشيراً إلى أن "الأمر يجب ألا يفاجئ أحداً لأن القادة العسكريين المعنيين بهذا المسعى قد ناقشوه منذ فترة".

وأضاف أن "الأمر مقلق للغاية، لأنه قد يُعرِّض الشعب الأميركي للخطر، ويُحتمل أن يُسفر عن خسائر بشرية فادحة"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح مسؤول "كبير" في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن وقف إطلاق النار مع إيران ​الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان قد أنهى الأعمال القتالية ‌بين الجانبين وذلك عندما يتعلق الأمر بقانون صلاحيات الحرب.

وبدأت الحرب مع إيران بغارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط.