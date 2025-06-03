"أسوأ أزمة إنسانية في العالم"..  نزوح 4 ملايين شخص من السودان

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن نحو أربعة ملايين شخص فرّوا من السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل/نيسان 2023، واصفةً العدد بأنه "محطة كارثية" في واحدة من أخطر أزمات النزوح في العالم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوجين بيون، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "أربعة ملايين شخص فروا من السودان إلى دول الجوار منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الثالث"، مشيرة إلى أن هذا الرقم القياسي تم تسجيله يوم الاثنين الماضي.

وأضافت بيون أن "حجم النزوح يهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي"، مؤكدة أن الوضع الإنساني في السودان يتفاقم بشكل خطير.

وفي السياق ذاته، وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأزمة السودانية بأنها "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر حول الحوكمة والتنمية في إفريقيا، تنظمه مؤسسة رجل الأعمال السوداني البريطاني محمد إبراهيم (مو) بمدينة مراكش المغربية.

وقال لامي خلال المؤتمر: "الأزمة في السودان مقلقة للغاية، وتمثل حالياً أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة، حرباً دامية منذ أبريل/ نيسان 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة وانهيار الخدمات، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية.