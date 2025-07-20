أسوأ أزمة مياه تضرب طهران منذ قرن

شفق نيوز– طهران

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران، يوم الأحد، أن العاصمة الإيرانية تمر بأسوأ وضع مائي منذ مئة عام، نتيجة الجفاف المتواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وانخفاض كميات الأمطار خلال العام المائي الحالي، ما أثّر بشدة على مصادر المياه.

وأشارت الشركة إلى أن مخزون السدود التي تغذي طهران بالمياه وصل إلى أدنى مستوياته منذ قرن، محذرة من تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف.

وقال المدير التنفيذي لشركة مياه طهران، حسام خسرويان، إن العاصمة تدخل عامها الخامس على التوالي من الجفاف، مؤكداً أن تأمين المياه، خاصة للقطاع الصناعي، يواجه صعوبات كبيرة.

ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، مشدداً على أن مشاريع نقل المياه ليست سوى حلول مؤقتة.

من جانبه، صرّح محافظ طهران محمد صادق معتمديان، لوكالة "إيلنا"، بأن كمية الأمطار هذا العام انخفضت بنسبة 35% مقارنة بالمعدل طويل الأمد، و14% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن غالبية مصادر المياه في المحافظة تعتمد على المياه الجوفية، إلى جانب كمية محدودة من السدود الخمسة، ومع الانخفاض الحاد في مستويات المياه بالسدود والموائد المائية، اضطرت السلطات إلى تنفيذ مشاريع لنقل المياه من خارج المحافظة.

وتشهد بعض المناطق في إيران، خاصة العاصمة طهران، انقطاعًا واسعًا للمياه وتوزيعًا جزئيًا.

ومنذ الثلاثاء 15 يوليو/ تموز الجاري، بدأت التقارير الميدانية تتحدث عن انقطاعات المياه، خاصة في طهران، واستمر هذا الوضع يومي الأربعاء والخميس الماضيين.