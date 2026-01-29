أسوشييتد برس: إيران تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أسوشييتد برس، يوم الخميس، بأن إيران أبلغت بحارة فى مضيق هرمز بإجراء تدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تدريبات تعلن عنها طهران بشكل دوري في الممر الملاحي الاستراتيجي، الذي يُعد من أهم طرق عبور شحنات النفط والغاز عالمياً.

وتتابع شركات الشحن والجهات البحرية مثل هذه الإعلانات باعتبارها مؤثرة على حركة الملاحة وسلامة السفن في المنطقة، خاصة مع حساسية الأوضاع الإقليمية.

وأعلن الجيش الإيراني، بوقت سابق من اليوم، أنه زود قواته بألف طائرة مسيرة من أنواع مختلفة؛ وفق وكالة تنسيم الإيرانية.

من جهة أخرى؛ أعلنت الولايات المتحدة أن عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة ارتفع إلى 10 قطع، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، ما يضع قدرات حربية كبرى بتصرف الرئيس دونالد ترامب في حال قرر توجيه ضربة لإيران.

وبات عدد السفن التي تنشرها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يناهز ما نشرته واشنطن في الكاريبي قبل العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وأفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مطلع الشهر الجاري.